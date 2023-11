"Oppenheimer" jest takim hitem, że sklepom kończą się już płyty Blu-Ray

Fani Christophera Nolana najwyraźniej głęboko wzięli sobie do serca słowa reżysera, kiedy stwierdził on, że najlepszym sposobem na oglądanie "Oppenheimera" w domu są nośniki Blu-Ray i płyty w rozdzielczości 4K Ultra HD. Kiedy zatem pojawiły się one w sklepach 21 listopada, po zaledwie tygodniu od ich premiery są obecnie wszędzie wyprzedane. W związku z brakami w asortymencie, Universal wydał oświadczenie, w którym poinformował, że stara się je na bieżąco uzupełniać: