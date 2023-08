Takich feel-good movies potrzebujemy. Ten film spowolni twój świat

Szeroka publiczność poznała Zacha Braffa w serialu "Scrubs" (nie używamy durnego, polskiego tytułu), w którym wcielił się w główną postać. Granego przez niego J.D. definiuje potrzeba ciepła i bliskości. Podczas gdy jego mentor Perry Cox ciągle go odtrąca i wykazuje się cynizmem, on wciąż zabiega o jego uwagę i zaskakuje dziecięcą naiwnością. Kiedy przyjaciel Chris Turk epatuje męską energią i siłą, on nie wstydzi się swoich potrzeb i słabości.



Cechy, którymi charakteryzuje się J.D. trwale wpisały się w emploi Zacha Braffa. Nazwisko aktora stało się synonimem trochę głupkowatego, ale jednak ciepłego i wzbudzającego sympatię bohatera. Sam zainteresowany ciągle go pielęgnuje - ostatnio w "Fałszywej dwunastce", gdzie wciela się w głowę 12-osobowej rodziny. Wokół takich postaci skupia też fabuły swoich autorskich projektów. "Gdybym tylko tu był" jest jednym z nich.



