Co przeczytać w majówkę? Wybieramy najlepsze książki na weekend majowy - TOP 10

Fabuła powieści Ellery'ego Lloyda skupia się na Island Home, jednym z rozsianych po świecie klubów dla celebrytów, gdzie bogaci i sławni mogą oddać się ostremu imprezowaniu, by następnego dnia odpoczywać w pięciogwiazdkowych apartamentach z dala od wścibskich oczu mediów i fanów. Island Home jest tym najbardziej spektakularnym i ultraluksusowym miejscem, do którego każdy pragnie otrzymać zaproszenie. Za kulisami zbliżającej się trzydniowej imprezy inauguracyjnej nie jest jednak kolorowo - dyrektor generalny został doprowadzony do granic możliwości przez wymagający i kosztowny projekt, lecz nie tylko on ma coś do ukrycia. A kiedy piękni ludzie z brzydkimi sekretami pojawiają się na wyspie, liczba martwych ciał rośnie, co doprowadza do tego, że niektórzy członkowie klubu zaczynają żałować, że znaleźli się na liście gości.