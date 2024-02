Youtuber spowodował wybuch, a prokuratura wszczyna śledztwo. "Sorry" - mówi Czvjnik

W poniedziałek 19 lutego wieczorem w miejscowości Mnich doszło do eksplozji, która była słyszana również przez mieszkańców okolicznych wsi. Na miejscu pojawiła się policja, by odnaleźć źródło wybuchu. Tymczasem następnego dnia youtuber Sebastian "Czvjnik" Czajewski opublikował na swoim Instagram Stories informację, że to on był odpowiedzialny za wybuch w Mnichu. "Sorry, wysadziłem największe tnt na świecie" - napisał i zapewnił, że wraz z ze swoją ekipą posiadał wszelkie zgody na kontrolowaną detonację ładunku. Teraz, po kilku dniach od wydarzenia, okazało się, że cieszyńska prokuratura wszczęła w sprawie Czvjnika postępowanie, badając, czy miał on pozwolenie na użyty materiał.