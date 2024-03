Dagmara Kaźmierska znowu szuka męża w telewizji. Dlaczego nam to robicie?

Ja również tak twierdzę. Popełnione nigdyś błędy nie mogą do końca skreślać całej przyszłości. Jednak promowanie tego typu osoby z bardzo wątpliwą przeszłością w telewizji, a już szczególnie w tak kultowym programie jak "Taniec z gwiazdami", lub dawanie jej osobnego formatu to nie jest dobra droga. Mimo to w mediach społecznościowych Super Polsatu pojawiła się już informacja o tym, że ruszają castingi do 2. sezonu programu "Dagmara szuka męża". Stacja najwyraźniej filtruje negatywne komentarze i nie zamierza zwracać uwagi na słowa krytyki, choć sporo osób pewnie uważa, że zapełnianie ramówki tego typu "rozrywką" to nie jest dobra droga.