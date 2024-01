Spoilerowe zdjęcia z „Deadpoola 3” trafiły do sieci. Co tu się wyprawia?

Trwają prace na planie filmu „Deadpool 3”, który będzie pierwszym pełnometrażowym obrazem MCU z kategorią wiekową R. Do sieci co i rusz trafiają zdjęcia, które sporo zdradzają - dzięki nim już jakiś czas temu mogliśmy na przykład po raz pierwszy zobaczyć Hugh Jackmana w klasycznym żółtym stroju Wolverine’a. Wygląda na to, że to nie koniec spoilerowych wycieków - najnowsze zdjęcia ujawniają znacznie więcej.