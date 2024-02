Będzie więcej Hulków w nowym "Kapitanie Ameryce". Mark Ruffalo odkrywa karty

Tymczasem podczas wywiadu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Santa Barbara Mark Ruffalo wyjawił, że powróci jako Bruce Banner w najnowszej odsłonie MCU. A to z kolei oznacza, że Niesamowity Hulk zderzy się na dużym ekranie z jednym ze swoich największych wrogów, Samuelem „Liderem” Stearnsem (Tim Blake Nelson) oraz, rzecz jasna, wspomnianym Czerwonym. W ten sposób historia Bannera, która od dawna rozgrywa się na dalszym planie, otrzyma kolejny rozdział. Trudno powiedzieć, czy przybliża nas to do nowego solowego filmu o tym herosie, czy wręcz przeciwnie. Mówi się natomiast, ze do tej grupy związanych z Bannerem postaci dołączy jeszcze She-Hulk - kuzynka Avengera, którą w serialu Disney+ sportretowała Tatiana Maslany.



Julius Onah reżyseruje film, a Dalan Musson i Malcolm Spellman są autorami scenariusza. W obsadzie poza Mackiem i Ruffalo pojawią się również Liv Tyler, Harrison Ford, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Rosa Salazar, Danny Ramirez oraz Carl Lumbly.



Kapitan Ameryka 4: premiera filmu 14 lutego 2025 r. Debiut opóźnił się ze względu na rozbudowane dokrętki - twórcy nie byli zadowoleni z sekwencji akcji, postanowili zatem nakręcić część z nich od nowa. Proces ten potrwa od maja do sierpnia tego roku - studio zaangażowało do niego Matthew Ortona, nowego scenarzystę, który poprawia część scen i tworzy nowy materiał.