DeeJayPallaside oskarżony o kradzież contentu. Miał skopiować co najmniej kilkanaście artykułów

W tej chwili staram się załatwić sprawę polubownie i sam w tym momencie nie staram się wykonywać żadnych kroków, żeby sprawę nagłaśniać w mediach. Zabezpieczyłem dowody i jestem gotowy na sprawę sądową. Po przejrzeniu kanału DeeJaya widzę, że poszkodowanych osób jest o wiele więcej, a ja występuję jedynie w swoim imieniu. Mój cytowany wpis pochodzi z prywatnej grupy dyskusyjnej i jest wypowiedzią kierowaną do małej grupy odbiorców, przez co wygląda mocno emocjonalnie i taka też był moja pierwsza reakcja po obejrzeniu filmu na kanale Konopskyy. Mój wpis nie powinien być powielany, ale w tym momencie przez wyciek jest już w tylu miejscach w internecie, że proszę jedynie o to, żeby nie cenzurować mojego imienia i nazwiska, a wiele osób to właśnie robi i przez to znów czuję się "skazany na zapomnienie" pomimo tego, że jeden z największych twórców w YouTube pozwolił sobie kreować swoją pozycję przez dosłowne odczytywanie moich treści bez podania mojego autorstwa

- skomentował Piotr Iskra dla Spider's Web.