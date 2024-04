Zawodnik pato-MMA potrącił na pasach kobietę. Był pod wpływem alkoholu

Do wypadku do doszło w środę w godzinach nocnych, kiedy 24-letnia Laura wracała od koleżanki do domu. Gdy kobieta weszła na przejście dla pieszych przy Placu Mirowskim w Warszawie, by przejść na drugą stronę ulicy, została potrącona przez samochód marki volkswagen. Jak ustalił "Fakt", kierowcą pojazdu był Denis L., 29-letni zawodnik MMA, który większą rozpoznawalność zyskał za sprawą udziału w walkach dla federacji freak fightowych - w minionym roku zawalczył na gali High League 6, a także Clout MMA 1 i Clout MMA 2. Po zbadaniu mężczyzny alkomatem okazało się, że prowadził on pojazd pod wpływem alkoholu.