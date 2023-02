Kevin Hart próbuje być The Rockiem. I się z tego nabija w filmie na Amazon Prime Video

"Die Hart" to skondensowana w ramach pełnometrażowego filmu wersja serialu pod tym samym tytułem, który powstał dla nieistniejącej i zapomnianej już platformy Quibi. Kevin Hart gra tu fikcyjnego siebie. Jest zmęczony hollywoodzkim typecastingiem i wcielaniem się w zabawnych pomagierów herosów kina akcji. On nie chce już być "tym małym, śmiesznym gościem" w tytułach z Dwayne'em Johnsonem. Pragnie wysunąć się na pierwszy plan. Dlatego w programie na żywo zamiast zachwalać swoją najnowszą produkcję nazywa ją "śmieciem". "Trzeba ją wyrzucić" - krzyczy. W normalnych warunkach po takim incydencie jego kariera by się skończyła. Ale! Główny bohater ma szczęście. Interesuje się nim bowiem słynny reżyser.



Claude Van De Velde chciałby zrealizować swoje opus magnum - artystyczne kino akcji, które powali na kolana tak widzów, jak i krytyków. Uważa, że Hart byłby idealny do głównej roli. Aktor musi najpierw przejść specjalne szkolenie w placówce kształcącej gwiazdy filmów kopanych i strzelanych Rona Wilcoxa. Lista jej wychowanków jest bardzo długa. Ciągnie się od Chucka Norrisa po Matta Damona. Po drodze jest nawet Josh Hartnett, którego zobaczycie na ekranie w bardzo interesującym epizodzie.