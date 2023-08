Disney+ sprawił, że nostalgłem. Od dawna tęsknię za takim kinem akcji. Idealny film na weekend

Gdy wchodzimy na Disney+ z miejsca atakują nas najgłośniejsze tytuły dostępne na platformie. Wiele z nich jest częścią wielkich franczyz, ale gdzieś tam między filmami i serialami MCU czy Star Wars, kryją się kultowe szlagiery sprzed wielu, wielu lat, które swego czasu oglądaliśmy z zapartym tchem. Tak, oferta serwisu Myszki Miki to prawdziwa nostalgiczna bomba dla dzieciaków ery VHS. W dodatku robi się coraz większa.



Dzięki subskrypcji Disney+ nie musimy chociażby czekać do Bożego Narodzenia, aż któraś ze stacji telewizyjnych zdecyduje się wyemitować kultowego świątecznego akcyjniaka z Bruce'em Willisem - "Szklaną pułapkę" mamy ciągle na wyciągnięcie ręki. Zawsze możemy też sięgnąć po "Liberatora", czy "Con Air - Lot skazańców". Nie tak dawno do tych tytułów dołączyły dwie części "Speed".



Czytaj także: