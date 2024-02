Nowością w Disney+ jest również produkcja "Opowieści z Narnii: Książę Kaspian". To ekranizacja 2. z 7. tomów serii C.S. Lewisa. Minął już rok od poprzednich przygód rodzeństwa Pevensie w Narnii, według angielskiej rachuby czasu.



Dzieci znów trafiają do swojego królestwa. Okazuje się, że czas w Narnii płynie zupełnie inaczej. Od ich zniknięcia minęło 1300 lat i wszystko się zmieniło. Mówiące zwierzęta, ale też magiczne stworzenia są już tylko legendą. Teraz rządy sprawuje okropny uzurpator Miraz. Z kolei prawowity władca, tytułowy Książę Kaspian to bratanek Miraza. Jest on zmuszony do ucieczki i znajduje schronienie wśród rodowitych Narnijczyków. Ci rzekomo wyginęli. Z kolei rodzeństwo Pevensie musi pomóc księciu w pokonaniu stryja, ale i również odzyskaniu tronu. "Opowieści z Narni" można oglądać od 9 lutego.