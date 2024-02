O tym, co zmienia wyższa liczba klatek na sekundę, wiedzą przede wszystkim gracze - wystarczy przełączyć się z trybu 30 FPS na 60 FPS lub więcej, by odczuć różnicę w płynności. Z wyższym klatkażem mamy do czynienia w linearnej TV, ale ten 24-klatkowy look & feel nadal jest standardem w kinie. Do tego dla wielu osób wyższa liczba kl./s w przypadku filmów skutkuje tzw. „efektem teatru telewizji”; obraz może i jest płynniejszy, ale wydaje się im przez to - paradoksalnie! - mniej rzeczywisty niż ten, z jakim mamy do czynienia w kinach.