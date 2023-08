Disney ma swoje "Squid Game". Ten koreański serial podbija świat

"Squid Game" to na ten moment najpopularniejszy serial Netfliksa w historii. Nie tylko w swojej kategorii tytułów nieanglojęzycznych, ale w ogóle - nawet "Wednesday" się przy nim chowa. Na punkcie produkcji zaraz po jej premierze mówił cały świat. Od tamtej pory platforma coraz więcej inwestuje w treści koreańskie, dosłownie zalewając nas k-contentem. Czy podobnie będzie z Disneyem? Sukces "Niezwykłych" wskazuje, że to możliwe.



"Niezwykli" to adaptacja popularnego komiksu internetowego autorstwa Kang Fulla. W serialu występują jedne z największych gwiazd koreańskiej kinematografii (Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo i Zo In-sung). Fabuła skupia się na szpiegach, którzy chronią swoje obdarzone supermocami dziećmi przed krzywdą z rąk agencji rządowych. Sami zostali zwerbowani ze względu na swoje niezwykłe zdolności i teraz zamierzają je wykorzystać w walce z polującym na nich tajemniczym mordercą.



Czytaj także: