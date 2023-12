Nowy zwiastun "Diuny 2" zapiera dech w piersiach. Ależ to będzie widowisko

Pierwsza "Diuna" to był tylko prolog. Bardziej niż na widowiskowej akcji Denis Villeneuve skupiał się w niej na budowie świata przedstawionego. Wyszedł mu film, który swoim rozmachem zapiera dech w piersiach. On wręcz przytłacza widza swoim monumentalizmem. To wspaniałe widowisko, chociaż nieco powolne. Opowieść na podstawie prozy Franka Herberta wymagała jednak takiego wprowadzenia, żeby teraz reżyser mógł przycisnąć pedał gazu do samej dechy.



Zmierzająca na wielkie ekrany "Diuna: Część druga" ma pokazać dalsze losy księcia Paula Atrydy, który przyjmuje przydomek Muad'Dib. Rozpoczyna w ten sposób duchowo-fizyczną podróż do wypełnienia swojego przeznaczenia jako wyzwoliciel ludu Diuny. Zgodnie ze wszystkimi dotychczasowymi zapowiedziami film ma być wypełniony widowiskową akcją. Udostępniony właśnie zwiastun nie jest więc wyjątkiem.



Więcej o "Diunie" poczytasz na Spider's Web: