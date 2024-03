Gdzie obejrzeć film „Ferrari” online? Pełna lista serwisów VOD

Jest rok 1957 Enzo Ferrari jest osobą bardzo rozpoznawalną w środowisku motoryzacyjnym. Wyprodukowane przez jego firmę samochody biorą udział w licznych wyścigach. Jednak pomimo prowizorycznego sukcesu marka zaczyna tracić swoją wyjątkowość. Jej wizerunek nie jest tak idealny, jak był wcześniej. Przestała już kojarzyć się z bogactwem, zwycięstwem i przede wszystkim – z szybkością. Enzo zaczyna być bardzo zdesperowany, dlatego też decyduje się na bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Wszystko albo nic. Postanawia wystawić swoją drużynę do udziału w wyścigu Mille Miglia. Jeżeli wygrają, to jego fabryka znów wygodnie uplasuje się na szczycie, jednak jeżeli nie dadzą rady, to wszystko, na co tak ciężko pracował razem z żoną, odejdzie w zapomnienie.