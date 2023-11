Zdjęcie gwiazdora "The Crown" z młodszą o 19 lat aktorką obiegło świat. Reakcja żony była zaskakująca

Warto dodać, że po romansie z Lily James, West i jego żona zniknęli na kilka miesięcy z mediów. Dopiero w kwietniu 2021 roku brytyjska prasa donosiła, iż wybrali się na wspólne wakacje, na modną wśród celebrytów wyspę Lamu w Kenii. Z kolei prywatnego samolotu miała im użyczyć Charlotte Tilbury, która jakiś czas temu sprzedała firmę za miliard funtów, więc mogła pozwolić sobie na kosztowne prezenty dla swoich przyjaciół.



Egzotyczne wakacje ponoć jeszcze bardziej miały zbliżyć parę do siebie. Mówiło się, że choć Fitzgerald miała całkowicie wybaczyć swojemu mężowi zdradę, to postawiła mu pewne warunki. Zażądała, by Dominic nigdy w życiu nie pracował już z młodszą od siebie aktorką, ale też, by w żaden sposób nie kontaktował się z nią. Obiecał jej, że nigdy nie spotka się, nie zamieni słowa ani nie będzie już pracować z Lily James - donosiła prasa. Mówiło się, że żona Westa skłonna była nawet odnowić przysięgę małżeńską. Później jednak o pomyśle Catherine mocno ucichło, tym bardziej że West nie tak do końca mógł zapomnieć o pięknej Lily James.