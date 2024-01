To nie jest tak, że dostajesz produkt, se wstawiasz i, ku*wa, dostajesz pieniądz. Ty musisz jeszcze wysłać do akceptu, to musi przejść przez jakiegoś klienta, (…) w większości sytuacji, jeśli są tam grane jakieś pieniądze, to ty musisz się dopasować często. (…) Albo jechać, tak jak Gabi, godzinę przed melanżem na szybko do jakiejś kawiarni w innym mieście.