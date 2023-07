Dwayne Johnson otrzyma najwyższą w historii kina zapłatę za rolę. Will Smith i Robert Downey Jr. mogą mu pozazdrościć

Dotychczasowymi rekordzistami byli Robert Downey Jr., który za udział w filmie „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” otrzymał 40 mln USD, oraz Will Smith - aktor przytulił identyczną kwotę za występ w „King Richard: Zwycięska rodzina”. Warto pamiętać, że artyści nieraz otrzymują dodatkowe wynagrodzenie - na przykład za wyniki, jakie dana produkcja wykręciła w box office.



W 2022 roku najwięcej pieniędzy przytulił Tom Cruise za film „Top Gun: Maverick”, jednak w tym wypadku mieliśmy do czynienia z bardzo specyficzną konstrukcją jego umowy. Agenci Cruise'a negocjowali niższą gażę (w przypadku hitowego sequela było to „zaledwie” 12 mln dol.), ale zagwarantowali swojemu aktorowi procent od wpływów ze sprzedanych biletów, a także dystrybucji cyfrowej i nośników fizycznych. Co więcej, Tom Cruise na swoje premie mógł liczyć już na starcie, jeszcze zanim studio wyszło na zero. Ostatecznie - dzięki samemu box office’owi - filmowy Maverick zarobił 100 mln dol. (nie licząc dodatków za streaming czy Blu-ray).