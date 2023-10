Warto dodać, że sportsmenki zapewniły sobie dzięki temu pierwszy od szesnastu lat awans na najważniejsze sportowe wydarzenie. W studiu programu TVN gościły Kamila Witkowska oraz Maria Stenzel. Połączyły się również ich koleżanki z drużyny: Martyna Czyrniańska, Monika Fedusio oraz przebywająca we Włoszech kapitanka kadry, Joanna Wołosz. Na początku rozmowy wyczuć można było problemy techniczne, przez co prowadzący - Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński - nie mogli usłyszeć obecnych zdalnie dziewczyn. Dlatego przeszli do rozmowy z siatkarkami w studio. Później na ekranie pojawiło się wideo zaciągnięte z profilu Joanny Wołosz, gdzie uradowane zawodniczki cieszyły się tuż po wywalczeniu upragnionego zwycięstwa. Dziewczyny zaśpiewały przebój grupy Feel "Pokaż, na co cię stać". W związku z tym twórcy śniadaniówki zaprosili Piotra Kupichę z grupy Feel, aby złożył dziewczynom gratulacje. Jak się okazuje, rozmowa nie doszła do skutku.