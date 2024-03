Nowa "ekipa" wleciała do internetu. Przyjęto ich bardzo chłodno

Przede wszystkim widać, że TEENZ to projekt, który usilnie chce wejść w jeden, utarty schemat. Stworzenie nowych influencerów, wydanie piosenki typowo pod TikToka, produkty sygnowane nową marką, a może w przyszłości też obecność na galach freak fightowych. To już chyba było, prawda? Nowa ekipa dopiero się rozwija, jednak bardzo trudno będzie jej się przebić. Jeżeli chce konkurować z takimi zawodnikami, jak przede wszystkim GENZIE (a wnioskując po nazwie, to raczej tak), to jest to starcie bardzo nierówne.