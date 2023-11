Friz stworzył nowy serial. O kim? O influencerach

Choć Friz był już wcześniej przez wielu uważany za największego twórcę na polskim YouTubie, to teraz może on oficjalnie być dumny z wisienki na torcie, jaką jest największa liczba subskrypcji wśród wszystkich innych twórców w Polsce. Przyczynił się do tego jego nowy program "Mafia IRL", który pojawił się wśród innych formatów youtubera, takich jak "Twoje 5 Minut" czy "Próba miłości". Obok autorskich programów Friza niebawem ma zadebiutować jego najnowszy projekt, który zdecydowanie różni się od tego, co youtuber tworzył dotychczas.