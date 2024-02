Drogi widzu, nie czuj się za mało inteligentny na ten serial Amazona. To z nim jest problem

Serial „Ekspatki” przedstawia nam również trzecią bohaterkę. Mercy (w tej roli Ji-young Yoo) to młoda Koreanka, która przeprowadziła się do Hongkongu nie tylko w poszukiwaniu pracy, ale też sensu życia. Była przekonana, że to otworzy przed nią szereg nowych możliwości, jednak rzeczywistość dość szybko zweryfikowała początkowe założenia. Nie opływa w luksusach, na co dzień jest raczej samotniczką i ciężko jest jej zaangażować się szczerze w jakąkolwiek relację. Co zatem ma wspólnego z dwiema wyżej wymienionymi bohaterkami? Można powiedzieć, że to właśnie przez jej nieuwagę mały chłopczyk zaginął. Wcześniej poznała Margaret przez wspólnych znajomych na jednej z imprez. Matka Gusa, oczarowana jej podejściem do dzieci, urokiem osobistym i mocnym charakterem, była o krok od zaproponowania jej pracy w roli nowej niani. Niestety Mercy nie przypilnowała chłopca, który w kilka sekund zniknął jej z oczu i do tej pory się nie odnalazł. To jednak nie wszystko. Kobieta ma także romans z mężem Hilary, Davidem Starrem (Jack Huston). Jak to mówią, mały jest ten świat.