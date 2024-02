Ten film hipnotyzuje użytkowników Amazona, a oni uciekają przed nim nawet do piekła

No tak, walentynki to jedno z bardziej skomercjalizowanych świąt w Polsce. Cukiernicy i kwiaciarze pławią się tego dnia w pieniądzach, a kina i platformy streamingowe zalewają widzów idealnymi na randkę treściami. W tym roku Amazon Prime Video postawił akurat na "Pierwszą klasę". Film sam w sobie może nie za dobry, ale na 14 lutego w sam raz. To w końcu opowieść o stażystce w domu aukcyjnym, która wylatuje w podróż służbową. W jej trakcie poznaje przystojnego i bogatego Williama. I... wiecie, co dzieje się dalej.



W tym tygodniu "Pierwsza klasa" była drugim najchętniej oglądanym tytułem na Amazon Prime Video. Pod względem popularności przebiła ją tylko "Hipnoza", w której grany przez Bena Afflecka oficer zanurza się w świat iluzji i hipnozy. Po co? Jest bowiem zdeterminowany, żeby odnaleźć swoją zaginioną córkę. Kluczem do rozwiązania zagadki okazuje się niebezpieczny mężczyzna, potrafiący wpływać na ludzkie umysły. Główny bohater z pomocą utalentowanej hipnotyzerki próbuje położyć kres jego morderczym działaniom.



