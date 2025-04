Ponieważ nie kręciliśmy jednego filmu, a potem nie renegocjowaliśmy kontraktu na następny, nie był to lukratywny scenariusz, dzięki któremu można było spać spokojnie do końca życia. (...) Korzyścią było to, że podpisywaliśmy się na czymś, co miało być częścią naszego życia na zawsze.