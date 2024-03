Nie żyje Eric Carmen. Autor hitu "All By Myself" miał 74 lata

Amerykański piosenkarz był autorem największych przebojów 70. i 80. Frontman zespołu Raspberries był m.in. współautorem piosenki "Go All the Way" z 1972 r., w której usłyszeć można gitarowe riffy The Who i wokale członków The Beatles. Kawałek, a właściwie jego tekst, był jednak na tyle kontrowersyjny, że radio BBC zakazało jego emisji. "Go All the Way" stał się popularny dopiero w 2014 r. za sprawą wykorzystania go w soundtracku do filmu "Strażnicy Galaktyki".