Euro 2024 rozpocznie się już w piątek, 14 czerwca. Pierwszego dnia mistrzostw zmierzą się ze sobą Niemcy oraz Szkocja, czyli drużyny z grupy A. Polskę będzie można zobaczyć natomiast dopiero w niedzielę, 16 czerwca - zespół Michała Probierza zmierzy się wówczas z Holandią o godzinie 15.00. Na kolejne spotkanie reprezentacji Polski będzie trzeba poczekać nieco dłużej, bo aż do 21 czerwca - w piątek o 18.00 Polska zagra przeciwko Austrii. Ostatni mecz nasza drużyna zagra natomiast we wtorek, 25 czerwca o 18.00, walcząc z Francją o awans do 1/8 finału.