Kontrowersje po biegu Rossmanna. Uczestnicy "pobili" rekord Polski, by wygrać zniżkę w drogerii

Co w tym dziwnego? Ano to, że rekord Polski w biegu kobiet na 10 km wynosi 31 min 43 sek. Wywołało to w sieci nie tylko burzę, ale również masę spekulacji - jeden z internautów na portalu X wywnioskował bowiem, że aby przebiec 10 km w 30 min, należałoby poruszać się średnio 20 km/h. A taki ogranicznik prędkości mają hulajnogi elektryczne.