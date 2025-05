Hiszpania chce audytu w sprawie Eurowizji. Chodzi o Izrael

RTVE, hiszpański nadawca publiczny, ma poprosić Europejską Unię Nadawców o szczegółowy audyt dotyczący głosowania publiczności, żeby rozwiać wątpliwości co do uczciwości pozyskania przez Izrael głosów. W trakcie finału doszło do dość silnego rozdźwięku - podczas gdy Yuval Raphael od hiszpańskiego jury nie dostała ani jednego punktu, widzowie przyznali wokalistce z Izraela najwyższą możliwą notę, dokładając się tym samym do jej rekordowego wsparcia ze strony publiczności. Inne kraje również mają się zwrócić do Europejskiej Unii Nadawców z podobnym wnioskiem, co RTVE.