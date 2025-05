Jury vs Polska, Austria ratuje honor konkursu. Kilka słów o Eurowizji 2025

Zacznijmy od najważniejszego dla nas, czyli od Polski. Jak zdarza się nam raz na kilka lat, wysłaliśmy postać, której występów nie musieliśmy się wstydzić ani przez sekundę. Justyna Steczkowska przyniosła naszemu krajowi dumę - jej występ był spektakularny, tak ze względu na karkołomną obecność w powietrzu, jak i (zwłaszcza) na taniec i śpiew. Taki performance był niewątpliwie wysiłkiem fizycznym, a przy tym jeszcze zaśpiewać czysto i mocno? Polka to zrobiła fantastycznie, tym bardziej, że na jednej z prób przed finałem widać było jej problem z rozplątaniem się z uchwytów, do których była przyczepiona - Justyna jednak obróciła to na swoją korzyść i wyszła z tej kilkusekundowej opresji z niesamowitą klasą. Na szczęście w finałowym występie obyło się bez żadnych problemów, a występ Steczkowskiej spokojnie powinien przejść do historii jako jeden z najlepszych w historii udziału Polski w konkursie. Choć chyba mało kto z nas liczył na wygraną albo podium, 14. miejsce zdaje się być zdecydowanie za niskie. Potwierdziło się to, co wiemy od dawna, zwłaszcza przy okazji występów Michała Szpaka czy Krystiana Ochmana - musimy polegać przede wszystkim na głosach publiczności. Gdyby ich nie było, Polska byłaby trzecia od końca. Gdyby zaś liczyły się tylko one, mielibyśmy 7. pozycję.