Najlepszą Eurowizję obejrzysz na Netfliksie

Pamiętam czasy, gdy Eurowizję powszechnie uznawało się za festiwal kiczu i tandety. Największymi jej zwycięzcami byli ci, co jej nie oglądali. Parę lat temu gremialnie uznano jednak, że ten kicz i tandeta są całkiem fajne. I teraz bez grama ironii wszyscy śledzą konkurs i losy naszych reprezentantów z zapartym tchem. Gdy się odbywa, każdy staje się ekspertem od muzyki europejskiej - działa to na tych samych zasadach, co podczas mundialu, kiedy to czujemy się ekspertami od piłki nożnej.



Nawet najwięksi fani nie zaprzeczą, że Eurowizja jest przaśna. Ale za to ją kochają. Dokładnie tak jak... Will Ferrell. Słynny komik, jak sam niegdyś zapewniał, z wielką uwagą śledzi kolejne edycje konkursu. Uwielbia panującą na nich atmosferę tak bardzo, że parę lat temu postanowił złożyć hołd corocznej imprezie w filmie pełnometrażowym "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga", do którego wraz z Harperem Steelem napisał scenariusz. I wcielił się oczywiście w jedną z głównych ról.