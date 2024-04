Zaraz po seansie chwaliłem Amazon za to, że nowy serial może, ale nie musi rozgrywać się w tym samym uniwersum co gry. Nakręcony został w taki sposób, że w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z opowiadanymi w nich historiami; ba, nadal otwartą kwestią pozostaje to, jakie jest kanoniczne zakończenie gier „Fallout 4” oraz „Fallout New Vegas”! Wszystkie dostępne opcje pasują do fabuły nowej streamingowej produkcji, co było w moim mniemaniu świetną decyzją.



Mimo to część fanów zaczęła narzekać, że serial kręcony przy udziale Bethesdy, czyli wydawcy gier z serii „Fallout”, ignoruje spin-off serii wyprodukowany na jej zlecenie przez studio Obsidian Entertainment o tytule „Fallout: New Vegas”. Za dowód miała służyć jedna ze scen, w której widzimy narysowany na tablicy diagram opisujący losy miasta Shady Sands, czyli stolicy Republiki Nowej Kalifornii. Ta została bowiem… wysadzona z użyciem bomby atomowej.



Na wspomnianym diagramie widzieliśmy napis „Upadek Shady Sands” oraz rysunek przedstawiający wybuch atomówki i pojawiła się obok data: 2277 r. „Fallout: New Vegas”, w którym gracz wchodzi w interakcję z mieszkańcami Republiki Nowej Kalifornii, rozgrywa się z kolei cztery lata później. Fani, którzy zaczęli patrzeć w fikcyjny kalendarz, zaczęli narzekać, że jeśli (była?) stolica została zniszczona, to ten temat powinien przewijać się w dialogach.