Nie żyje Matan Meir, producent izraelskiego serialu "Fauda". Miał 38 lat

"Fauda" to serial studia Yes, dostępny na Netfliksie. To historia o losach izraelskiego oddziału służby bezpieczeństwa Szin Bet. "Fauda" przedstawia m.in. losy izraelskiego agenta, Dorona, usiłujący schwytać palestyńskiego bojownika. Produkcja zebrała bardzo dobre recenzje, jednak była też krytykowana za to, w jaki sposób pokazano konflikt Izraela z Palestyną.



Zdjęcia do "Faudy" kręcono w bazie Tze'elim na pustyni Negew. "Fauda" zadebiutowała na ekranach w 2015 roku. Do tej pory powstało cztery sezony, liczące łącznie 48 odcinków. Piąty sezon izraelskiego serialu zaplanowany jest na początek 2024 roku.