Justin Timberlake stanie przed sądem. Tego dnia powinien być jednak w Krakowie

W poniedziałek w nocy Justin Timberlake został zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. Według źródeł portalu TMZ gwiazdor spotkał się wówczas z przyjaciółmi w hotelu American w miejscowości Sag Harbor w stanie Nowy Jork, gdzie wspólnie zjedli kolację. Około 12.30 wokalista wsiadł do samochodu, a chwilę później przejechał obok znaku "stop", nie zatrzymując się. Nie umknęło to uwadze policji, która zaczęła śledzić Timberlake'a. Po tym, gdy piosenkarz zaczął gwałtownie zbaczać z drogi, funkcjonariusze postanowili go zatrzymać. Artysta został zwolniony z aresztu bez kaucji tego samego dnia rano.