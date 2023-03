Filip Chajzer miał brać kasę za działalność charytatywną. Wiecie tę, którą przykrywa swoje przypały

Według obszernego wpisu w mediach społecznościowych, fundacja celebryty rzeczywiście miała przekazać na zbiórkę główną zebrane przez siebie pieniądze, ale nie wszystkie. Miało brakować całkiem sporej sumy (dokładnie ok. 15 tys. zł). Na Instagramie czytamy, że kwotę uszczuplono z racji prowizji dla "Pana z telewizji za "podłączenie" się do zbiórki dziewczynki, a właściwie to za nic. Wziął, bo myślał, że nikt tego nie zauważy, nikt się o tym nie dowie. I żeby jeszcze Fundacja Pana z telewizji działała, pomagała to może i by ta "prowizja" była do jakiegoś wytłumaczenia. Niestety. Od kiedy tę Fundację znam, nie ukończyła żadnego celu, nie pomogła nikomu, a żyje z "prowizji" od chorych dzieci".