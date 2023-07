Gwiazdor w dalszej części wpisu odniósł się też do swojej restauracji-śniadaniowni, którą dopiero co otworzył. Filip nie planuje sprzedawać w niej alkoholu, tylko bezalkoholowe drinki. Jak dodał, osoby obserwujące jego biznes, raczej nie wróżą mu sukcesu.



Codziennie słyszę, że polegnę i że bez sprzedaży % nie da się prowadzić biznesu gastro. Ten pressing nakręca mnie do tańca i teraz w drugą stronę - zdradził Chajzer, przechodząc do tematu Janusza Palikota, który oferował mu wejście w biznes.



