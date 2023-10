Aktorzy z kultowej "Matyldy" nareszcie spotkają się ponownie - po 27 latach od premiery

"Matylda" to film, który kojarzony jest ze spokojnymi, niedzielnymi południami. Familijny tytuł oglądało się zazwyczaj z całą rodziną przy obiedzie i można powiedzieć, że uzyskał on już status kultowego. Matylda, główna bohaterka produkcji, to dziewczynka wyjątkowa, co przejawiało się u niej już od pierwszych chwil życia - jako roczne dziecko umiała już napisać swoje imię, a jako 5-latka zaczynała już czytać książki. Od tej pory bystra i wrażliwa dziewczynka, która spotyka się z niezrozumieniem ze strony rodziny, znajduje pocieszenie w świecie lektur. Kiedy Matylda zostaje wysłana do szkoły, odkrywa, że posiada nadprzyrodzone moce, a dziewczynka wykorzystuje je, by rozprawić się z diaboliczną dyrektorką placówki oraz niezainteresowaną nią rodziną.



