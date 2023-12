Oto siedmiu największych filmowych amantów. Kobiety ich uwielbiały, mężczyźni zazdrościli

To jeden z największych amantów dawnych lat polskiego kina. W październiku tego roku minęło już 80 lat od czasu, gdy zginął Bodo. Eugeniusz Bodo był nie tylko konferansjerem, aktorem, piosenkarzem, ale też twórcą scenariuszy, producentem filmów oraz reżyserem. Na swoim koncie miał występy w najsłynniejszych warszawskich kabaretach oraz rewiach. Znany był z takich piosenek, jak m.in. "Umówiłem się z nią na dziewiątą", "Baby, ach te baby" czy "Już taki jestem zimny drań". W 1925 roku zadebiutował w filmie "Rywale" i od tamtego momentu rozpoczęła się jego ogromna popularność. Zagrał w ponad 30 filmach. I choć uchodził za amanta, grał również role tragiczne czy komediowe. Uchodził za dowcipnego, szarmanckiego mężczyznę, co przysporzyło mu wiele wielbicielek. Mimo że nie był klasycznym przystojniakiem, kobiety go uwielbiały. I nie tylko one.



Prywatnie Eugeniusz Bodo związany był przez kilka lat z aktorką Norą Ney. W planach miał poślubienie ekscentrycznej aktorki-amatorki, francuskiej aktorki Reri, lecz ostatecznie z powodu różnic kulturowych oraz nadużywania alkoholu przez narzeczoną, nie doszło do małżeństwa. W 2016 roku Telewizja Polska zrealizowała serial "Bodo" oraz kinową wersję pod takim samym tytułem. W rolę młodego Eugeniusza wcielił się Antek Królikowski, z kolei w starszego - Tomasz Schuchard.