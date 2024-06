Marcin Dorociński: zagraniczne produkcje. TOP filmów i seriali, w których zagrał polski aktor

"Gambit królowej" to jedna z najpopularniejszych produkcji Netfliksa, w której Marcin Dorociński zagrał u boku Anyi Taylor-Joy. Aktor wcielił się w rosyjskiego arcymistrza szachowego, Wasilija Borgowa, który był jednocześnie nemezis głównej bohaterki serialu. Udział Polaka wzbudził w widzach ogromne emocje - był to bowiem pierwszy projekt Netfliksa, w który został zaangażowany Marcin Dorociński. Tytuł skupia się na Beth Harmon, która pod lat 50. trafia do sierocińca, gdzie odkrywa w sobie talent do gry w szachy, uzależniając się jednocześnie od leków na uspokojenie. Uzdolniona bohaterka, dręczona przez własne demony i obsesje, postanawia podbić zdominowany przez mężczyzn świat szachów.