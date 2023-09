Szacunek do oryginału i powiew świeżości. Netflix zrobił nowego "Znachora" i dobrze mu to wyszło

Po co nam nowy "Znachor"? - pytali polscy widzowie, którzy film Jerzego Hoffmana znają na pamięć i chętnie wracają do niego każdej Wielkanocy. W dobie remake'ów, które zasypują zachodni rynek kinowy od dekad, podobne pytania nie mają większego sensu. Jasne, znaczna część wtórnie przetwarzanych opowieści okazuje się rozczarowaniem, nie brakuje jednak przypadków, kiedy kolejna próba opowiedzenia znanej i lubianej historii okazuje się trafiona - kluczem wydaje się sprawna reinterpretacja wątków przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do oryginału. W tym wypadku: powieści, a pierwotnie odrzuconego scenariusza autorstwa Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.



"Znachora" w reżyserii Michała Gazdy trudno nazwać reinterpretacją, bo w gruncie rzeczy adaptował materiał źródłowy stosunkowo wiernie - główny wątek, rdzeń całej historii, doczekał się zaledwie kilku nieznacznych modyfikacji. Oglądając trzecią adaptacje nie będziecie mieć wątpliwości, że obcujecie z czymś, co doskonale znacie. Nie zabrakło jednak powiewu świeżości, kilku aktualizacji czy pomniejszych zmian, które nie rujnują wydźwięku i najważniejszych filarów opowieści, za to niewątpliwie czynią ją atrakcyjniejszą dla współczesnego widza, momentami nawet bardziej wiarygodną czy interesującą. Nie wspominając o realizacji.



