Ta blondynka o wyrazistej urodzie w serialu pochodzi z zamożnej rodziny; w jednym z odcinków wcześniejszych sezonów twórcy pokazali nawet spięcie z Maeve odnośnie tematu dotyczącego statusu społecznego. To właśnie w domu Aimee odbywają się liczne imprezki i spotkania towarzyskie. Początkowo bohaterka grana przez Lou Wood płynie sobie spokojnie, po drodze mierząc się z typowymi dla każdej nastolatki problemami. Przełomowe wydarzenie w życiu Aimee ma miejsce wdrugim sezonie "Sex Education". Jadąc do szkoły autobusem, Gibbs doświadcza napaści seksualnej. (Bardzo dobrze, że spośród licznych tematów dotyczących seksualności nastolatków, twórcy zdecydowali pokazać również i ten ważny problem).



Początkowo Aimee odpychała od siebie to zdarzenie, podobnie jak odsunęła się od swojego chłopaka, Steve'a jak i przyjaciół. Później - na szczęście i w dużej mierze dzięki Maeve - próbowała sama sobie pomóc, idąc na policję, ale też rozmawiając o tym, co się wydarzyło, z terapeutką, Jean Milburn (mamą Otosa). Z kolei w trzecim sezonie Aimee zgłębiała na terapii u Jean tematy związane z szeroko rozumianą seksualnością, szlifowała swój talent w pieczeniu babeczek, pracowała nad sobą i związkiem ze Steve'em, opiekując się ich wspólnym zwierzakiem. Aimee leczyła swoją traumę, lecz ostatecznie jej związek ze Stev'em rozpadł się.