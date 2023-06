Film o ostrych Cheetosach na Disney+ jest co najwyżej lekko pikantny, ale i tak warto go spróbować

"Flamin’ Hot" opowiada o dozorcy, który wymyślił tytułowy smak Cheetosów - kultowej dzisiaj amerykańskiej przekąski. Richard Montanez nie jest buntownikiem z wyboru, a co najwyżej z biedy. W spadku po swoich przodkach otrzymał jedynie nazwisko. Szkoła kojarzy mu się z wyśmiewaniem przez rówieśników, więc szybko kończy swoją edukację i wpada w stereotyp niewykształconego Latynosa przestępcy. Wszystko się zmienia, kiedy zostaje ojcem. Wraz z Judy wychowuje dwójkę dzieci, ledwo wiążąc koniec z końcem. Nikt nie chce go zatrudnić, ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności gdy już zamierza wrócić do dilerki, zostaje przyjęty do fabryki Frito Lay. Mycie utłuszczonych maszyn idzie mu całkiem nieźle, lecz jego ambicje sięgają przecież o wiele wyżej.



"Flamin’ Hot" to historia latynoamerykańskiego snu – alternatywna wersja opowieści "od pucybuta do milionera", którą Hollywood już dawno temu sprowadziło do wyświechtanej kliszy narracyjnej. Scenarzyści Linda Yvette Chavez i Lewis Colick nie wprowadzają w znanej nam formule żadnej rewolucji, tylko zajeżdżają zdarte motywy fabularne i rozpływają się w stereotypach. Szczególnie męczący okazuje się niemiłosiernie rozciągany w czasie pierwszy akt. Aż chce się krzyczeć do ekranu: "tak, rozumiemy, wiemy, dokąd zmierzacie, przejdźcie w końcu do puenty". Co jednak z tego, że film jest przewidywalnie niemal do bólu. Tej produkcji i tak nie chce się wyłączać.



