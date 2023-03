Te filmy Disneya trzeba znać. Oto 12 ponadczasowych produkcji

Któż z nas nie zna "Małej syrenki". Filmowy hit powstał w 1989 roku i nawiązuje do baśni "Mała Syrenka" Hansa Christiana Andersena. Szesnastoletnia syrenka Ariel jest najmłodszą z siedmiu córek Trytona, króla mórz i oceanów. Jest zaciekawiona światem ponad powierzchnią wody, przez co popada w konflikt z ojcem. Pomimo zakazu wypływania na powierzchnię, nie posłuchała rodziciela. Gdy ukradkiem podgląda marynarzy tańczących na statku, rozpętuje się sztorm. Fale zatapiają statek, jednak prawie całej załodze udaje się uciec do szalup, z wyjątkiem przystojnego księcia Eryka, który próbuje ratować swojego psa. Zauroczona księciem Ariel ratuje mu życie, wyciągając go na brzeg. "Mała syrenka" w polskiej wersji miała premierę 29 maja 1998 roku. Na podstawie filmu z 1991 roku wydano grę komputerową "The Little Mermaid". Niebawem powstanie też nowa wersja "Małej syrenki". Będzie to film aktorski o tym samym tytule. Role główne powierzone zostały Haile Bailey oraz Jonahowi Hauerowi-Kingowi.