Jego książka kucharska to tegoroczny bestseller. Rozkoszny podbija kulinarny świat

No ale przecież te pomysły na obiady same się w głowach nie rodzą. A jak trzeba znaleźć coś na szybko, to z pomocą przychodzi internet - lawirujemy zatem między Kwestią Smaku, Anią Gotuje i Po Prostu Pycha, bo komu by się chciało myśleć o szukaniu przepisów z książki siostry Anastazji, która nie wiadomo, dlaczego została upchnięta do kuchennej szuflady. Tymczasem okazuje się, że gotowanie wcale nie musi być przykrym obowiązek, a przyrządzanie posiłków to kwestia podejścia do produktów. Udowodnił to Michał Korkosz, w sieci znany jako Rozkoszny.