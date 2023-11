Gabriel Seweryn powiedział w nagraniu, że nikt mu nie pomógł. Jest odpowiedź pogotowia

Twierdził, że ratownicy medyczni nie zabiorą go do szpitala. Rzeczniczka szpitala w Głogowie, Ewa Todorov wyjaśniła w rozmowie z Plotkiem, że jest w stanie wypowiedzieć się wyłącznie w imieniu szpitala, natomiast wyjazd karetki do pacjenta nie należy w zakresie placówki. Temat nagrania i rzekomego nieudzielenia pomocy Sewerynowi skomentował też rzecznik pogotowia w Legnicy, współpracujący ze szpitalem w Głogowie.