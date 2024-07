2 sekundy "Akolity" i dziesiątki pytań. Rozwiązujemy zagadkę zakończenia sezonu

Zgodnie z przypuszczeniami, z całą historią jest związany pewien znany przede wszystkim ze starego kanonu Sith. Zgadza się, postać, która przygląda się, jak Qimir i Osha opuszczają oceaniczną planetę, to nikt inny jak sam Darth Plagueis. Nie ma co do tego wątpliwości, choć twórcy pokazują go zaledwie przez kilka sekund - wygląd odpowiada wizerunkowi Muuna z Legend, a to, co o nim wiemy, doskonale wpasowuje się w historię o powoływaniu do życia za pośrednictwem Mocy oraz oszukiwania śmierci (wiedźmy z Brendok). Potwierdzałoby to też teorie o nazwie planety, na której przebywał Qimir - Plagueis sporo czasu spędził na Bal’demnic, która była również obfita w złoża cortosis. Tam właśnie zamordował swojego mrocznego mistrza, Tenebrousa. Przypomnę, że w „Gwiezdnych wojnach” Muunowie żyją znacznie dłużej niż ludzie, a większość eksperymentów tej postaci dotyczyła przede wszystkim sztucznego przedłużenia życia i osiągnięcia nieśmiertelności.



Wciąż jednak nie wiemy, jak wyglądała i wygląda obecnie relacja Plagueisa z Nieznajomym/Qimirem - czy wojownik niegdyś służył Plagueisowi, ale go porzucił? Może wciąż wykonuje jego polecenia? Są skonfliktowani czy w sojuszu? A może Qimir nawet nie jest świadomy tego, że ktoś go obserwuje, a Plagueis chce go dopiero zwerbować lub od razu zgładzić? Lord może postrzegać ex-Jedi jako rywala lub kogoś, kto zakłóca tradycję Bane’a. Możliwe też, że Plagueis poluje na... Oshę. Chce bowiem ją zbadać, zrozumieć jej unikalną genetykę i genezę powstania do własnych celów - w końcu sam nauczył się manipulować midichlorianami tak, by „stworzyć życie”.



Sith, publicznie znany jako Hego Damask II, pochodził z planety Mygeeto. Jego matka, gdy odkryła wrażliwość syna na Moc, oddała go Darthowi Tenebrousowi, który od tamtej pory szkolił nowego Mrocznego Lorda. Ten klasycznie zamordował swojego mistrza w 67 r. BBY.



Wiadomo, że Sitowie przestrzegają Zasady Dwóch - prawa, zgodnie z którym w danym momencie może być tylko jeden mistrz sprawujący władzę oraz uczeń, który jej pragnie. Oczywiście tradycja była wielokrotnie łamana, bo Sitowie za zasadami nie przepadają i są znani z dźgania się wzajemnie w plecy, dosłownego i metaforycznego. Warto jednak pamiętać, że według większości przypuszczeń Qimir nie jest Sithem, choć może niegdyś aspirował do zostania nim - teraz ponownie ma swoją akolitkę, a my nie mamy pojęcia, jak do tej sytuacji jest ustosunkowany Plagueis. Tak czy inaczej, ostatecznie dojdzie do konfrontacji, choć trudno przewidzieć, jaki przybierze ona kształt. Według osi czasu „Star Wars” Plagueis w tym okresie powinien albo sam kończyć swoją „praktykę”, albo być już mistrzem i poszukiwać/posiadać swojego ucznia.



