Najlepsze filmy muzyczne: TOP 8. Nie tylko dźwięki, ale też wciągające historie

Zaczynamy od dokumentu dostępnego na Netfliksie. To produkcja o brytyjskiej grupie Wham!, która założona została p zez George'a Michaela i Andrew Ridgeleya. Film, który wpadł na platformę latem 2023 r. ukazuje historię funkcjonowania tego zespołu. Choć działał zaledwie kilka lat na muzycznym rynku, zaskarbił sobie sympatię nie tylko brytyjskich fanów. W filmie nie brakuje oczywiście sporej dawki muzyki, a dzięki ogromnej ilości materiałów archiwalnych możemy przenieść się do lat 80. Ci, którzy kochają największy przebój grupy, "Last Christmas", również nie będą zawiedzeni, gdyż produkcja szczegółowo przedstawia historię powstania tego kawałka. "Wham!" to dokumentalna produkcja o pasji, przyjaźni i odkrywaniu samego siebie. Mowa tuta szczególnie o George'u Michaelu, który stał się największą gwiazdą grupy, by potem tworzyć solo i stać się jednym z największych gwiazdorów światowej sceny muzycznej.