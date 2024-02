Te filmy mają styl. Najlepsze produkcje o modzie

Dość dobrym przykładem jest chociażby "Dom Gucci" Ridleya Scotta, który gościł w kinach w 2021 t. To produkcja oparta na prawdziwej historii rodzinnego imperium stojącego za renomowanym włoskim domem mody Gucci. Opowiada o trzech dekadach pełnych miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, a wszystko to osadzone w kontekście walki o kontrolę nad fortuną tej modowej rodziny. "Dom Gucci" pokazuje, jak daleko członkowie rodziny są w stanie się posunąć, aby utrzymać władzę nad swoim dziedzictwem. Morderstwo, które stanowi punkt kulminacyjny historii, ilustruje dramatyczne skutki, jakie mogą wynikać z takiej walki o potęgę i bogactwo. W rolach głównych zagrali m.in. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons oraz Jared Leto. Film otrzymał nominacje do m.in. Oscara i nagrody BAFTA. Co ciekawe, Złotą Malinę, czyli najgorszą nagrodę przemysłu filmowego otrzymał Jared Leto, który w "Domu Gucci" zagrał drugoplanową rolę.