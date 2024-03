"Rojst" nawiązał do afery z komendantem i granatnikiem. Widzowie zauważyli jeden szczegół

Długo wyczekiwane zwieńczenie serialu kryminalnego w reżyserii Jana Holoubka jest już dostępne w serwisie Netflix. Finałowy sezon "Rojsta" ponownie skupia się na dziennikarzach Witoldzie Wanyczu i Piotrze Zarzyckim oraz policjantach Annie Jass i Adamie Mice, którzy szukają rozwiązania skrzętnie skrywanych tajemnic. Tym razem akcja produkcji rozgrywa się na chwile przed rozpoczęciem nowego millenium, kiedy w lesie na Grontach zostaje odkopany szkielet kobiety wraz z naszyjnikiem, a w Hotelu Centrum w trakcie urodzinowego bankietu dochodzi do zabójstwa. By znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiązać kryminalną zagadkę, bohaterowie cofają się do lat 60.