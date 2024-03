"Rojst Millenium": zakończenie serialu. Odpowiadamy na najważniejsze pytania 

Relacja kierownika z synem, Filipkiem, była tym, co wywołało lawinę wydarzeń, w tym również tragedii. Gdy Zarzycki bierze sprawy w swoje ręce i tropi członków grupy odpowiedzialnych za porwania i wykorzystywanie dziewcząt, wreszcie dociera do swojej córki - cudem udaje mu się uwolnić ją i inne uprowadzone. Gdy Jass, której ojciec poszukuje wspomnianego Filipka (obiecał kiedyś Kociołkowi, że zadba o bezpieczeństwo chłopca - nawet po latach traktował to jako sprawę honoru), rozmawia z przebywającą już w szpitalu Wandą, ta wspomina o Czeskim Królu. Okazuje się, że na Czeskiego Króla niektórzy mówią również "Albert" - Jass, która w dzieciństwie przyjaźniła się z Filipkiem, pamięta, że chłopak kazał się tak nazywać, bo nie lubił prawdziwego imienia. Swoją drogą - kierownik uratował Jass życie w latach 60. i to właśnie dlatego Jassijej (w tej roli Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt) poprzysiągł wzajemność, czyli ochronę Filipka. Było to dla niego tak ważne, że nie zamierzał wyznać o nim prawdy nawet własnej córce - i to mimo tego, jakich zbrodni się dopuszczał.



Jednak sierżant sama połączyła kropki właśnie dzięki Wandzie. Wiedziała też, gdzie szukać kryjówki Filipa - mężczyzna przebywał w miejscu, którego położenie znały niegdyś tylko dwie osoby, w tym właśnie Jass. Sierżant wraz z Adamem Miką dopadają mężczyznę, gdy zakopywał tam ludzkie szczątki. Były to szczątki jego matki - na początku sezonu zostają one wykopane wraz z tajemniczym naszyjnikiem; obecność zwłok i pamiątki zmyliły wiele osób sugerując, że zamordowano tam Niemkę.



Za śmierć matki Filipka odpowiedzialny był sam kierownik (przy okazji: sutener). Mężczyzna kochał chłopca całym sercem, ale do kobiety czuł głównie odrazę - gdy pewnego dnia próbowała uciec, ten dopadł ją i wykończył. Miał do niej żal o stosunek do własnego syna, próbę porzucenia go i niedostateczne uczucia względem chłopca. Filipkowi powiedział zaś, że mama wyjechała do Paryża, ale na pewno w końcu wróci. Dorosły już Filip dowiedział się o latach kłamstw i poznał tożsamość człowieka odpowiedzialnego za śmierć najbliższej mu osoby - postanowił zatem zemścić się na kierowniku. W międzyczasie jako Czeski Król przewodził zorganizowanej, uzbrojonej grupie porywaczy i sutenerów.